Le nombre de brevets d'invention valides en Chine a atteint 4,99 millions à la fin de 2023, a déclaré mardi l'Administration chinoise de la propriété intellectuelle. Le nombre de marques valides dans le pays a atteint 46,15 millions, a indiqué Hu Wenhui, chef adjoint de l'ANPI, lors d'une conférence de presse, détaillant les progrès réalisés par la Chine en 2023 dans le domaine des droits de propriété intellectuelle.

Un total de 921.000 brevets d'invention ont été autorisés en 2023, tandis qu'environ 74.000 demandes de brevets internationaux ont été déposées à travers le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), a-t-il ajouté. Quelque 4,38 millions de marques ont été enregistrées dans le pays en 2023. Au total, 6.196 demandes internationales de marques ont été reçues par l'intermédiaire du système de Madrid au cours de l'année. En outre, la Chine a approuvé un total de 2.508 produits d'indication géographique (IG) à la fin de 2023, la valeur de production annuelle des produits d'IG dépassant 800 milliards de yuans, environ 112,46 milliards de dollars.

Vol inaugural réussi pour la fusée porteuse Gravity-1

La fusée porteuse chinoise Gravity-1 a effectué jeudi son vol inaugural au large de la côte de Haiyang, dans la province chinoise du Shandong (est), ont rapporté, vendredi, des médias locaux. La fusée a décollé à 13h30 (heure locale), envoyant trois satellites en orbite prévue. Le Centre de lancement de satellites de Taiyuan a mené cette mission offshore.

Développée par l'entreprise aérospatiale commerciale chinoise OrienSpace, la fusée est le plus grand véhicule de lancement à propergol solide du monde et la première fusée commerciale du pays équipée de propulseurs d'appoint.

Elle a renforcé la capacité de la Chine pour les lancements variés et à grande échelle de satellites en moyenne et basse orbite et enrichi la diversité des véhicules de lancement. La fusée de taille moyenne mesure 30 mètres de haut, et le diamètre de ses étages clés et ses propulseurs sont tous de 2,65 mètres, a déclaré Bu Xiangwei, concepteur en chef de la fusée. Avec un poids au décollage d'environ 400 tonnes et une poussée au décollage de 600 tonnes, elle est capable de transporter environ 6,5 tonnes de charges utiles vers l'orbite terrestre basse et 4,2 tonnes vers l'orbite héliosynchrone à une altitude de 500 km.