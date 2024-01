Des étudiants de l’annexe d’Annaba de l’Ecole régionale des beaux-arts de Constantine exposent, à la maison de la culture et des arts Mohamed-Boudiaf, des toiles mettant en valeur le patrimoine culturel amazigh algérien, riche et diversifié.

L’exposition, organisée jeudi en célébration de Yennayer, le Nouvel an amazigh 2974, permet d’admirer une douzaine de tableaux illustrant les coutumes, les traditions et l’artisanat qui font la spécificité de la culture amazighe qui rayonne en Algérie depuis des temps immémoriaux.

Les visiteurs semblent intéressés, souvent admiratifs, devant les créations des jeunes artistes, notamment les peintures dépeignant les habits traditionnels, les objets d’ornement en bois finement sculpté, les ustensiles, les bijoux et autres.

Des photographies illustrant certains aspects de la vie quotidienne et les valeurs d’entraide et de solidarité qui caractérisent l’activité de récolte des olives, la célébration des fêtes religieuses et les cérémonies de mariages, sont également exposées dans le cadre du programme de célébration de Yennayer qui s’étend sur trois jours.

Ce programme, dont le coup d’envoi a été donné par le wali, Abdelkader Djellaoui, comprend également une exposition d’habits traditionnels, un concours culinaire dédié aux mets traditionnels, des concerts de musique du terroir amazigh, ainsi que des conférences sur la portée historique de la culture amazighe algérienne.

Ce programme est organisée par la direction de wilaya de la Culture et des arts, avec la participation de plusieurs associations culturelles d’Annaba, de Khenchela, de Bouira et de Touggourt, en plus des ateliers de musique et de danse de la maison de la Culture d’Annaba.