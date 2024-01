La 4e édition du Festival du film méditerranéen d'Annaba se tiendra du 24 au 30 avril prochain au Théâtre régional Azzedine-Medjoubi et dans d'autres structures culturelles d'Annaba, a annoncé dimanche le commissariat du Festival.

Le commissariat a annoncé le retour de cette manifestation dans sa 4e édition qui se tiendra sous le parrainage de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, sachant qu'elle était initialement prévue du 3 au 9 novembre 2023 et reportée sur décision du ministère de la Culture et des Arts en solidarité avec le peuple palestinien.

"Cet événement qui se tiendra en avril sera marqué par la présentation de nouvelles productions cinématographiques réalisées en 2024", a-t-il précisé, ajoutant qu'il y aura "quelques modifications dans la programmation des films notamment".

Le commissariat du Festival compte renouveler les invitations à tous les invités d'honneur de la 4e édition avant son report, en maintenant la célébration du cinéma italien comme annoncé auparavant. La 4e édition verra la projection de plus de 70 films, entre longs et courts métrages et films documentaires, dans les différentes catégories du festival.

Le programme Masterclass et les formations pour amateurs et professionnels, ainsi que le concours "Journées d'Annaba de l'industrie cinématographique" seront également maintenus.

Les jeunes cinéastes sélectionnés pour participer à ces programmes seront contactés prochainement.