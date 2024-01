La structures de la Mutuelle nationale des travailleurs de l'éducation et de la culture (MUNATEC) à travers le pays ont bénéficié de travaux de réaménagement et de réhabilitation dans le but d’améliorer les prestations offertes aux adhérents, relevant de cinq secteurs publics, a révélé, lundi à Blida, un responsable de cet organisme.

"Tous les équipements et structures de la Mutuelle qui étaient dégradés, ont bénéficié de travaux de réhabilitation visant à améliorer les conditions d'accueil des adhérents relevant de cinq (5) secteurs, qui sont l’éducation nationale, l’enseignement supérieur, la jeunesse et les sports, la formation professionnelle et la culture", a indiqué, à l’APS, l’administrateur de la Mutuelle, Mohamed Dechmi, en marge de la tenue de l'assemblée générale de la MUNATEC, à la maison de l’enseignant à Blida. Il s’agit, a-t-il a ajouté, de la réhabilitation de 16 maisons de l'enseignant, dont quatre (4) étaient fermées depuis une vingtaine d'années. Parmi ces quatre structures réhabilitées, une (1) a été réceptionnée, dernièrement, à Blida, tandis qu’une autre, fermée depuis 1988 à Tizi-Ouzou, est attendue à la réception à la fin février prochain, en plus de deux autres à Batna et Bechar.

Le même responsable a également fait part du lancement, dernièrement, de la réalisation de maisons de l'enseignant, dotées de chambres, de cafétérias et d’une salle de conférence, au niveau des wilayas de Tamanrasset, Ghardaïa et Tissemsilt.

Il a souligné que la réalisation de ce type de structures à travers la totalité des wilayas du pays," est tributaire de la disponibilité d’assiettes foncières et de dotations financières".

Abordant le volet social, Mohamed Dechmi a indiqué que la Mutuelle a procédé récemment à l’acquisition d’équipements médicaux modernes au profit des centres médicaux relevant de la MUNATEC, à Alger, Oran et Tiaret, dans le but de réduire les coûts de traitement, ainsi qu'à la signature de conventions avec des cliniques privées.

A noter qu'à l'issue de l'Assemblée générale de la MUNATEC, à laquelle ont pris part des représentants de différentes wilayas, il a été procédé à l’élection des membres du conseil d'administration et du bureau du conseil, en plus des membres de la commission de contrôle et de la commission de communication.