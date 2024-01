La commission chargée du suivi de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption (2023-2027), lancée en juillet dernier a été installée, lundi à Alger, sous la supervision de la présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, Salima Mousserati.

Cette commission regroupe "des représentants du pouvoir législatif et des départements ministériels régaliens". Cette installation intervient "en application des dispositions de l'article 205 de la Constitution qui attribue à la Haute autorité de transparence la mission de mettre en place une stratégie nationale de transparence et de prévention de la corruption et de suivre et veiller à sa mise en œuvre", note la même source. Il sera procédé ultérieurement à l'installation des sous-commissions qui regrouperont tous les secteurs ministériels, ainsi que des instances de contrôle et de consultation.