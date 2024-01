La Tanzanie et le Kenya ont convenu de lever les restrictions sur les voyages aériens entre les deux pays au cours des trois prochains jours, a déclaré lundi le ministre tanzanien des Affaires étrangères et de la Coopération est-africaine, January Makamba. M. Makamba a indiqué qu'il s'était entretenu avec Musalia Mudavadi, Premier secrétaire du cabinet kenyan et ministre des Affaires étrangères et de la Diaspora, et qu'ils étaient parvenus à un accord mutuel sur la levée des restrictions existantes sur les voyages aériens entre les deux pays et à destination d'un pays tiers.

"Nous avons décidé de régler cette question, avec les autorités compétentes, conformément aux accords existants, dans un délai de trois jours", a déclaré M.Makamba sur X, anciennement Twitter.

Plus tôt dans la journée de lundi, les autorités aériennes tanzaniennes ont déclaré la suspension de tous les vols de passagers de Kenya Airways reliant la capitale kenyane, Nairobi, à la capitale commerciale de la Tanzanie, Dar es Salaam.