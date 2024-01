Le chef des opérations humanitaires de l'ONU a débloqué lundi un fonds d'urgence de 10 millions de dollars américains pour venir en aide aux quelque 500.000 personnes qui se sont réfugiées au Soudan du Sud pour fuir le conflit au Soudan.

Martin Griffiths, secrétaire général adjoint et coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU, a alloué cette somme à partir du Fonds central d'intervention d'urgence de l'ONU, a indiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).

"A ce jour (lundi), quelque 500.000 personnes ont franchi la frontière pour se rendre au Soudan du Sud depuis la mi-avril, date à laquelle la guerre au Soudan a commencé. Rien qu'au cours du mois dernier, plus de 60.000 personnes sont arrivées au Soudan du Sud suite aux affrontements qui ont éclaté dans et autour de Wad Medani, la deuxième plus grande ville du Soudan", a indiqué l'OCHA.

Le bureau a déclaré que des milliers de personnes supplémentaires devraient arriver au Soudan du Sud au cours des six prochains mois.

L'OCHA a indiqué que ce fonds serait utilisé pour construire des abris, offrir une aide en espèces, construire des installations d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'hygiène, et transporter les nouveaux arrivants hors des sites de transit surpeuplés.