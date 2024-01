Le président sortant du Liberia George Weah a affirmé n'avoir aucune intention de se représenter à la tête de son pays, tirant un trait définitif sur la présidence après sa défaite électorale il y a deux mois, rapporte lundi la presse locale.

L'ex-star du football, élu président en 2017 mais battu en novembre 2023 par Joseph Boakai à qui il laissera officiellement la place le 22 janvier, s'est exprimé sur son avenir.

M. Weah, 57 ans, a invoqué son âge en 2029, date de la prochaine présidentielle, selon un enregistrement de ses propos.

"Les Libériens verront bien que je suis plus vieux et qu'il y a des tâches que je ne peux plus accomplir", a-t-il dit.

"J'ai 57 ans et l'âge de la retraite est fixé à 65 ans (au Liberia). Dans six ans, j'aurai 63 ans et je ne pourrai pas travailler pendant deux ans seulement", a-t-il dit.

"Vous ne me traînerez pas en politique jusqu'à mes 90 ans. Je remercie les Libériens de m'avoir permis de devenir président, que ce soit une ou cinquante fois. Je vous garantis que ce ne sera qu'une seule fois", a-t-il

ajouté.Il n'a pas dit ce qu'il comptait faire après la présidence. Il a promis d'oeuvrer pour la paix et la prospérité de son pays, un des plus pauvres du monde.