Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a présenté, lundi, un exposé devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) dans le cadre de l'examen du projet de loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2021, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar.

"Les affectations budgétaires allouées au ministère des Affaires religieuses au titre de l'exercice 2021 ont été estimées à 27.453.234.000 DA", a affirmé le ministre, ajoutant que son département a bénéficié "d'une affectation financière supplémentaire de l'ordre de 1.400.000.00 DA destinée à aider le Centre culturel islamique (Alger) et à prendre en charge l'insertion professionnelle des diplômés, ainsi qu'à la promotion de l'activité internationale et à la couverture des frais d'encadrement de l'activité religieuse et culturelle en faveur de la communauté nationale établie à l'étranger".

"Les affectations versées et consommées ont atteint 27.982.285.325 DA, soit 96,98 % du total des affectations allouées", a soutenu le ministre. Les dépenses d'équipement au titre du même exercice ont été estimées à "650.000.00 DA, consacrées à la réévaluation de l'étude et à la réalisation du siège du ministère, ainsi qu'à la réalisation du réseau internet au niveau du ministère et des services centraux", a-t-il ajouté. Lors du débat, les membres de la commission ont été unanimes à souligner "la nécessité d'accélérer l'élaboration du statut particulier de l'Imam, de protéger les biens wakfs, d'actualiser leur recensement et le contrôle de leurs revenus", avec "le contrôle des écoles coraniques privées pour préserver le référent religieux" et "l'accélération de la numérisation du secteur".