Une usine de fabrication de cabines sahariennes et de charpentes métalliques, implantée dans la commune d’Oum-Djellil, au sud de Médéa, est entrée, lundi, en phase de production, a-t-on appris auprès de la direction de wilaya de l’industrie.

Réalisée dans le cadre de l’investissement privé, cette usine est spécialisée dans la fabrication de cabines sahariennes, de pylônes et supports électriques pour basse tension, de hangars et de charpentes métalliques, a expliqué le directeur local de l’industrie, Attef Boukerche.

Durant sa première année d’exploitation, l’usine produira, d’après le même responsable, 80 cabines sahariennes, 280 pylônes électriques, 800 supports pour lignes électriques basse tension, 32 hangars de différentes capacités, ainsi que 9.500 tonnes de charpente métallique.

L’objectif tracé par cette entreprise est de porter sa production annuelle, d’ici à cinq ans, à 180 cabines sahariennes, 500 pylônes, 2.500 supports électriques, 50 hangars et plus de 15.000 tonnes de charpente métallique, grâce à l’optimisation de ses lignes de production et au savoir-faire de son encadrement, a souligné Attef Boukerche.

Ce projet a permis de créer 175 emplois directs et 40 autres emplois indirects, avec la perspective d’augmenter cet effectif à 265 cadres et agents de maîtrise et d’exécution, au cours des cinq prochaines années ainsi que le doublement des emplois indirects, a précisé le même responsable.

En sus de son impact socioéconomique sur la région, cette unité industrielle est appelée à assurer des ressources financières "non négligeables" pour la commune d’Oum-Djellil, a-t-il conclu.