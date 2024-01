La sélection algérienne de cyclisme sur piste a remporté 21 médailles (5 or, 8 argent et 8 en bronze), à l'issue de la dernière journée des Championnats d'Afrique (messieurs/dames) de la spécialité, disputée dimanche dans la capitale égyptienne Le Caire, a-t-on appris lundi auprès de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC).

Les cinq médailles en or ont été remportées par la sélection nationale (Elite/messieurs) dans l'épreuve de la poursuite par équipes, Yacine Chalel (Elimination, Elite/Messieurs), le tandem Salah-Eddine El Ayyoubi Cherki - Mohamed Nadjib Assel (Madison, Elite/Messieurs), Anes Riyahi (Elimination, Juniors/Messieurs) et Mohamed Nadjib Assel dans la Course aux Points (Elite/Messieurs).

Les médailles d'argent ont été glanées par Lotfi Tchambaz (Poursuite, Elite/Messieurs), El Khassib Sassane (Course du kilomètre, Elite/Messieurs), Hamza Megnouche (Course aux Ponts et Elimination Elite/Messieurs), Anes Riyahi (Course aux Points et scratch Juniors/Messieurs), Zakaria Bouder (scratch/Elite) et Nesrine Houili en poursuite individuelle Elite dames.

De leur côté, les cyclistes Salah-Eddine Al-Ayyoubi Cherki (Poursuite, Elite/Messieurs), Lotfi Tchambaz - Zaki Bouder dans la Madison (Elite/Messieurs), Mohamed Nadjib Assel (Keirin Elite/messieurs), Nesrine Houili (Elimination et course 500m, Elite/dames), la sélection nationale (Elite/messieurs) dans l'épreuve de Vitesse par équipes, Anes Riyahi (vitesse individuel/juniors) et Lotfi Tchambaz (Omnium Elite messieurs), ont décroché le bronze. L'Algérie a engagé un total de dix cyclistes dans cette compétition : 8 messieurs et 2 dames. Les deux autres représentants nationaux sont, Hamza Megnouche (Elite) et Anes Riyahi (junior). Les dames sont encadrées par le coach Samir Allem, alors que les messieurs sont drivés par l'entraîneur national Ab