Une exposition intitulée « Voyage au cœur de la couleur », signée Kamel Bellatreche et Maria Eltsova», se tient jusqu’au 23 janvier 2024 à la galerie « Mohamed Racim » (Alger).

« Comme vous pourrez le constater, la palette est très colorée. On entre dans la couleur », a indiqué à DK News, l’artiste peintre Kamel Bellatreche, qui expose avec son épouse la plasticienne Maria Eltsova.

« La couleur joue un rôle très important. A travers la couleur, on peut voir la personnalité de l’artiste », a souligné Kamel Bellatreche ajoutant que chaque peintre a sa propre palette.

«Mon épouse et moi utilisons beaucoup de couleurs », a –t-il dit.

« J’ai toujours utilisé les couleurs vu que je suis scénographe de métier », a affirmé l’exposant citant par ailleurs une phrase de leur professeur russe, un académicien, qui leur disait « Jouez avec la couleur. Il ne faut pas avoir peur de la couleur ».

«Il faut donner de la gaîté au tableau L’Algérie est un pays de couleurs et de lumière », a rappelé Kamel Bellatreche précisant que le couple, ayant fait la même école, utilise quelquefois la même palette de couleurs mais chaque artiste a son propre style.

Cette exposition qui regroupe cent trois œuvres, dont de nouvelles séries, est un hommage au patrimoine national, thème de prédilection des deux plasticiens qui exposent presque toujours en duo et dont les œuvres sont toujours un merveilleux voyage artistique à travers l’Algérie.

« C’est toujours le patrimoine qui est notre principale source d’inspiration », a affirmé Kamel Bellatreche qui a exposé quarante- trois (43) tableaux et son épouse soixante (60).

Kamel Bellatreche a présenté, lors de ce rendez-vous artistique, des tableaux mettant en valeur la beauté et la richesse des sites et monuments d’Alger ainsi que des fabuleux paysages du Sud du pays tout comme il a aussi peint la femme portant le séculaire et très élégant costume de chez nous et algérien et parée de bijoux finement travaillés, fruit du savoir-faire de nos artisans.

« A travers mes tableaux, j’essaye d’exprimer la beauté, le charme et la noblesse de la femme algérienne. La femme est la source de la vie et la Mémoire », a ajouté le plasticien qui a rendu hommage, à travers deux tableaux, à sa défunte sœur, ravie à la vie à la fleur de l’âge. » « La mort de ma sœur a été un déclic pour aborder le thème de la femme », a confié l’artiste qui a opté pour l’aquarelle, une technique qu’il a surtout utilisée pendant la période de l’épidémie de la Covid 19.

« Avec l’aquarelle, on ne peut pas reprendre le même tableau une seconde fois. C’est une technique un peu difficile par rapport à la peinture », a expliqué le plasticien et scénographe qui a choisi des supports de dimension moyenne et de grand format. « Il y a des artistes qui commencent d’abord une œuvre avec le petit format avant d’entamer le grand format. Le premier travail étant considéré comme une esquisse du tableau », a-t-il conclu.

La plasticienne Maria Eltsova, passionnée par le patrimoine algérien et dont elle puise ses thèmes, a quant à elle, opté pour le petit format, notamment pour sa toute dernière série dont les deux principaux thèmes portent sur la femme portant élégamment le haïk traditionnel et les portes des maisons de la Casbah, véritables chefs-d’œuvre empreints de beaucoup d’esthétique et dont « chacune a une histoire ».

La plasticienne qui utilise très souvent une palette aux couleurs chaudes et dont les thèmes de prédilection sont les paysages du Sud et les quartiers d’Alger et la femme portant le costume traditionnel et le haïk, compte dans ses prochaines œuvres « retracer l’histoire d’Alger à travers la Casbah » et reprendre ses tableaux consacrés à la femme mais dans la technique peinture à l’huile. Parlant des projets du duo, L’artiste peintre et scénographe a confié qu’il sera créé de nouvelles collections. « Mon épouse développera davantage le thème des portes de la Casbah tout en poursuivant son travail sur le haïk et moi j’ai l’idée de faire une exposition photographique sur Alger, mais sortir des sentiers battus et faire des photos en couleurs et non en noir et blanc », a conclu Kamel Bellatreche.

D. B.