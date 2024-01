Une épidémie de choléra s’est propagée dans les dix provinces du Zimbabwe, tuant des dizaines de personnes depuis février 2023, a indiqué jeudi l’organisation des Nations Unies.

«Depuis le début de l’épidémie et jusqu’au 5 janvier 2024, 15.571 cas cumulés de choléra, 67 décès confirmés et 280 décès suspects ont été signalés dans 57 des 63 districts des dix provinces», a précisé le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Dans son dernier rapport humanitaire, l’agence onusienne relève une recrudescence des cas de choléra pendant la période des fêtes, exacerbée par les mouvements de population et le début de la saison des pluies.

Des chiffres de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) publiés en décembre indiquaient qu’entre février et novembre 2023, quelque191 morts et plus de 7.000 cas avaient été recensés dans le pays. Infection diarrhéique aiguë provoquée par l’absorption d’aliments ou d’eau contaminés, le choléra est en forte recrudescence sur le continent, notamment en Afrique australe, mais aussi dans certaines zones de la Corne de l’Afrique, selon l’ONU.