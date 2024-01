La Chine a envoyé jeudi un nouveau satellite dans l'espace du Centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine, rapporte l'agence Chine nouvelle.

Le satellite Tianxing-1 02 a été lancé par une fusée porteuse Kuaizhou-1A à 11h52 (heure de Beijing) et est entré dans son orbite prévue.

Le satellite est principalement utilisé pour des expériences telles que la détection de l'environnement spatial.

Il s'agit de la 26e mission de vol des fusées Kuaizhou-1A, selon le centre de lancement.

Chine : vol inaugural réussi pour la fusée porteuse Gravity-1

La fusée porteuse chinoise Gravity-1 a effectué jeudi son vol inaugural au large de la côte de Haiyang, dans la province chinoise du Shandong (est), ont rapporté, vendredi, des médias locaux.

La fusée a décollé à 13h30 (heure locale), envoyant trois satellites en orbite prévue.

Le Centre de lancement de satellites de Taiyuan a mené cette mission offshore.

Développée par l'entreprise aérospatiale commerciale chinoise OrienSpace, la fusée est le plus grand véhicule de lancement à propergol solide du monde et la première fusée commerciale du pays équipée de propulseurs d'appoint.

Elle a renforcé la capacité de la Chine pour les lancements variés et à grande échelle de satellites en moyenne et basse orbite et enrichi la diversité des véhicules de lancement.