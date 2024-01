L'Académie algérienne des sciences et des technologies (AAST) organisera les 17 et 18 janvier à Alger, un workshop sur le thème : ''Ethique et bioéthique", avec la participation d'experts nationaux et internationaux, indique dimanche un communiqué de l'académie.

Cet atelier, organisé par l'AAST à travers ses sections de "Biotechnologies" et "Sciences de la nature et de la vie", regroupera des biologistes, biotechnologues, cliniciens, juristes, philosophes, sociologues et théologiens, "autour de questions universelles issues du vécu national ayant trait à l'éthique et à la bioéthique", précise le communiqué.

Ce workshop, dont l'objectif est de "créer un espace de réflexion multidisciplinaire et de sensibilisation de tous les acteurs confrontés à des problèmes relevant de l'éthique", se déroulera en conférences-débats et tables-rondes autour des thèmes de la "bioéthique", "Recherche en santé : expérimentation sur l’humain" et "Bioéthique et expérimentation animale".

Il s'agit aussi de débattre de l'état des lieux des pratiques de bioéthique en Algérie et sur les législations éthiques nationales en vigueur.

"Un consensus entre experts multidisciplinaires apparait nécessaire en vue de répondre aux controverses morales et questionnements éthiques de spécificité nationale et d'établir des procédures normatives dans notre pays pour toute pratique sur le vivant", relève la même source.

Cette manifestation sera couronnée par l'élaboration d'un guide national sur la "Bioéthique" qui tiendra compte "des valeurs phares universelles et des recommandations", ajoute le communiqué.