L'archipel des Comores vote dimanche pour le premier tour d'une présidentielle que le président sortant, Azali Assoumani, brigue un troisième mandat consécutif. Les bureaux de vote doivent ouvrir à partir de 04H00 et fermer à 15H00 GMT. Quelque 340.000 électeurs devront choisir entre six candidats.

Policiers et gendarmes seront déployés, et l'armée prête à intervenir en cas de troubles.

Si un second tour est nécessaire, il se tiendra le 25 février.

Selon la CENI, la proclamation provisoire des résultats devrait intervenir entre le 15 et le 19 janvier.