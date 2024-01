Les Forces armées du Burkina Faso ont réussi à repousser une attaque terroriste au cours des dernières 24 heures dans la zone de Mouhoun, dans l'ouest du pays.

"Au cours des opérations militaires effectuées par les Forces de défense et de sécurité (FDS), un nombre considérable de criminels ont été tués et du matériel a été récupéré", a indiqué dimanche une source militaire.

En effet, la lutte contre le terrorisme devient une priorité pour toutes les forces armées burkinabè.

"Grâce à leur détermination, ils ont réussi cette fois encore à faire face aux ennemis (...)", a ajouté la même source.

L 'armée neutralise plusieurs dizaines de terroristes

L'armée burkinabè a neutralisé samedi, dans des frappes aériennes, plusieurs dizaines de terroristes dans la zone des trois frontières (Burkina Faso, Mali, Niger), a rapporté la presse locale.

Selon l'Agence d'information du Burkina (AIB), samedi matin, au niveau de ladite zone, la force aérienne a pu détecter une longue colonne de terroristes, après plusieurs jours de recherches.

En milieu de journée, des appareils militaires ont bombardé un important regroupement des terroristes, tuant plusieurs dizaines d'entre eux, a-t-elle indiqué.

Le même jour, des terroristes ont été neutralisés dans les localités de Tô et de Biba, dans la région de la Boucle du Mouhoun et de l'est du pays, a précisé l'AIB.

Depuis 2015, l'insécurité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest a coûté la vie à de nombreuses personnes et fait des milliers de déplacés.

L'armée burkinabè et ses supplétifs, les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), ont multiplié les opérations contre les groupes terroristes dans le pays.