Le parti UDPS au pouvoir en République démocratique du Congo, a remporté 66 sièges lors des élections législatives de décembre, selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

La commission a publié, dans la nuit de samedi à dimanche, les noms de 477 députés sur les 500 qui doivent siéger à l’Assemblée nationale.

Les résultats provisoires ont montré que le parti UDPS a remporté 66 sièges, le plaçant devant 44 autres formations qui ont remporté un ou plusieurs sièges sur les 500 membres de la Chambre.

Les partis dirigés par certains alliés du président congolais Félix Tshisekedi, dont le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo, le ministre de la Défense Jean Pierre Bemba et le ministre de l'Economie Vital Kamerhe, ont remporté respectivement 35, 17 et 32 ??sièges.

Les résultats du vote législatif font suite à la confirmation par la Cour constitutionnelle de la réélection de Tshisekedi lors des élections générales du 20 au 24 décembre.

La liste des députés est encore incomplète, car d’une part, les scrutins ont été annulés dans les circonscriptions de Masimanimba au Kwilu et Yakoma au Nord-Ubangi, et d’autre part, les élections n’ont pas été organisées à Kwamouth dans le Maï-Ndombe ainsi que dans les territoires de Masisi et Rutshuru au Nord-Kivu à cause de l'insécurité.