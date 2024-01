Près de 500 chasseurs de Boumerdes ont bénéficié d’une attestation d’habilitation à l’obtention d’un permis de chasse, après leur participation à des stages de formation qualificatives durant l’année 2023, a-t-on appris dimanche, auprès de la conservation forestière de la wilaya. Selon le conservateur local des forêts, Baroudi Belahouel, environ 400 chasseurs ont obtenu un permis de chasse en 2023 parmi ceux ayant bénéficié d’une formation qualificative dans le domaine, soulignant la poursuite en cours de la délivrance des permis de chasse restants.

Le responsable a fait part, à ce titre, de l’organisation, en 2023, de 10 stages de formation d’une durée de deux à trois semaines chacun, avec un encadrement assuré par des spécialistes de la Conservation des forêts et de divers organismes et instituts de formation spécialisée dans le domaine, en coordination avec la Fédération des chasseurs de la wilaya et de 20 associations locales de chasse.

A noter que la superficie forestière de Boumerdes est estimée à près de 23.000 ha, dont près de 4000 ha de forêts et près de 19.300 ha de maquis et de bois, soit un taux de 16 % de la superficie totale de la wilaya, estimée à 145.668 ha.