Le jardin public de Sousse, situé au dessous du pont d’El Kantara de la ville de Constantine, faisant l’objet d’une vaste opération de restauration, sera enfin rouvert «avant la fin du mois de janvier en cours», a-t-on appris dimanche auprès du directeur de l’entreprise de développement des espaces verts de Constantine (EDEVCO), Fateh Madoui.

Lancée en mi-décembre dernier, cette opération de réhabilitation qui permettra à ce jardin de devenir un espace d’attraction touristique dans la ville des ponts suspendus a consisté en le renouvellement de tous le réseau d’éclairage public, ayant été réalisé par l’établissement public d’entretien de la voirie et de l’éclairage public (EPEVEP), a précisé à l’APS le même responsable.

Les actions entreprises qui sont en voie d’achèvement, ont porté également sur le revêtement des allés, l’installation des clôtures de protection, l’aménagement des espaces verts, le renouvellement du mobilier urbain (des bancs publics), l’installation des bacs à déchets et toilettes publiques en plus de la plantation de nouvelles essences de plantes et la pose du gazon naturel, et cela sans modifier le plan initial du jardin, a –t-il ajouté.

Ce jardin récréatif, est destiné à accueillir les visiteurs et le grand public constantinois dans cette wilaya dépourvue de ce type d’endroits de loisirs et de détente, a souligné la même source. Pour rappel, 40 agents de nettoiement ont été mobilisés pour le nettoyage et le désherbage de ce jardin riche de plusieurs espèces botaniques, en plus de l’aménagement d’un espace pour abriter des activités culturelles et des soirées musicales.