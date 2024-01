La reine Margrethe II du Danemark doit transmettre dimanche le trône à son fils aîné Frederik et des dizaines de milliers de Danois devraient se rassembler dans les rues de Copenhague pour assister à la cérémonie.

Margrethe a annoncé le soir du Nouvel An sa décision d'abdiquer après 52 ans en tant que reine, devenant ainsi le premier monarque danois en près de 900 ans à abandonner le trône.

Des gens de tout le Danemark devraient se rassembler à Copenhague.

Le prince héritier , 55 ans, et son épouse Mary, 51 ans, d'origine australienne, qui deviendra reine, devraient quitter le palais royal à 12 h 35 GMT.

Margrethe , 83 ans, les suivra quelques minutes plus tard pour effectuer sa dernière chevauchée de monarque dans les rues de la capitale.

Il n'y aura pas de couronnement, mais la succession elle-même aura lieu vers 13h00 GMT, au moment où Margrethe signera la déclaration d'abdication.

Cela aura lieu lors d'une réunion du Conseil d'Etat au Parlement à laquelle participeront le gouvernement, Frederik et son fils aîné Christian, 18 ans et nouvel héritier du trône.

Environ une heure plus tard, la Première ministre Mette Frederiksen proclamera le nouveau roi sur le balcon du Parlement et Frederik prononcera un bref discours, avant que le nouveau roi et son épouse ne retournent au palais.