La deuxième édition du Salon national de l’industrie agroalimentaire et de packaging (Agroserve) s’est ouverte samedi à Annaba avec la participation de 41 opérateurs économiques exposants venus de plusieurs wilayas du pays.

"Les industries agroalimentaires et l’emballage représentent des secteurs d’activités vitaux pour l’investissement et les startups à forte valeur ajoutée, source de développement de la compétitivité des entreprises", ont estimé des participants à cette manifestation qui se tient trois jours durant à l’Hôtel Sheraton Annaba.

"Les entreprises de ces secteurs ont besoin constamment d’améliorer leur compétitivité", ont relevé les intervenants lors des séances débats tenues en marge du Salon, estimant que la manifestation est une opportunité pour les promoteurs de projets innovants de mettre en avant leurs idées. Selon Mohamed Oussama Houam, responsable de l’Agence de communication organisatrice, la participation de startups spécialisées dans les services numériques de gestion, marketing et design confirme l’importance des opportunités d’investissements offertes aux jeunes dans les multiples domaines en rapport avec l’agroalimentaire. Lors de sa visite aux pavillons du Salon, le wali d’Annaba, Abdelkader Djellaoui qui en a présidé l’ouverture a mis l’accent sur l’importance de présenter les opportunités d’investissements dans les industries agroalimentaires et de développer les activités innovantes dans le but de valoriser la production locale. Outre l’exposition des divers produits agroalimentaires et offres de packaging disponibles sur le marché national, le Salon réserve également des pavillons aux matériels d’emballage et de conservation des aliments. Des conférences portant sur l’investissement industriel et les technologies utilisées en matière de conserverie, figurent également au programme de la deuxième édition du Salon national de l’industrie agroalimentaire et de packaging.