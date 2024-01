L'entraîneur de l'équipe nationale de handball, Farouk Dehili, a retenu 18 joueurs en vue du 26e Championnat d'Afrique des nations CAN-2024 en Egypte (17-27 janvier), a-t-on appris dimanche de la Fédération algérienne de la discipline (FAHB).

La sélection algérienne qui se trouve depuis le 10 janvier en Tunisie pour un dernier stage de préparation, marqué par deux matchs amicaux face à son homologue tunisienne (deux défaites: 24-16 et 32-22), ralliera à partir de lundi 15 janvier la capitale égyptienne Le Caire pour prendre part au rendez-vous africain. Lors de la 26e édition du Championnat d'Afrique des nations, les "Verts" évolueront dans le groupe C en compagnie du Maroc, du Gabon et de la Libye. Les deux premiers de chaque poules se qualifieront pour les quarts de finale. Les 3e et 4e disputeront la coupe du Président. L'équipe sacrée lors de cette 26e édition de la CAN se qualifiera directement aux Jeux olympiques JO-2024 de Paris, alors que le finaliste disputera un tournoi qualificatif en mars prochain. Les cinq premiers du CAN-2024 représenteront le continent africain au mondial 2025 prévu en Croatie, Danemark et Norvège.

Voici par ailleurs la liste des 18 joueurs :

- Khelifa Ghedbane, Zemmouchi Yahia, El Hachemi Chahr-Eddine, Abdi Ayoub, Hellal Noureddine, Bounab Hani Abdelrafik, Zennadi Abdeldjalil, Naïm Zohir, Messaoud Berkous, Hadj Sadok Mustapha, Khermouche Bastien, Hassen Djaballah, Boulehssa Ali, Redouane Saker, Kaâbache Hichem, Daoud Hichem, Blida Nidhal, Mellazem Ouaïl.

Nouvelle défaite de l'Algérie face à la Tunisie (22-32)

La sélection algérienne de handball (messieurs) a concédé une deuxième défaite face à son homologue tunisienne sur le score de 22 à 32 (mi-temps : 11-16), en match amical disputé samedi à Hammamat, en prévision du Championnat d'Afrique des nations 2024 (17-27 janvier en Egypte). Los du premier test match, disputé jeudi, l'Algérie s'est inclinée face à la Tunisie (16-24). Avant cet ultime stage en vue du tournoi continental, le Sept algérien avait effectué un regroupement à Alger (14-28 décembre) avant de poursuivre sa préparation au Qatar. A Doha, les Verts ont effectué du 29 décembre au 5 janvier 2024 un autre cycle de préparation. Une semaine durant laquelle les protégés de Farouk Dehili ont disputé trois matchs amicaux avec un bilan de deux défaites face au Qatar et une victoire contre la sélection irakienne. Lors de la 26e édition du Championnat d'Afrique des nations, les "Verts" évolueront dans le groupe C en compagnie du Maroc, du Gabon et de la Libye.

Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale. Les 3e et 4e disputeront la coupe du Président. L'équipe sacrée lors de cette 26e édition du CAN se qualifiera directement aux Jeux olympiques JO-2024 de Paris, alors que le finaliste disputera un tournoi qualificatif en mars prochain. Les cinq premiers du CAN-2024 représenteront le continent africain au mondial 2025 prévu en CroatieDanemark et Norvège.