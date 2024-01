Des journées portes ouvertes sur le patrimoine et les traditions dans la région du Mzab (Nord du Sahara algérien) sont organisées du 13 au 15 janvier courant au musée public des arts et des traditions populaires de Médéa, capitale de la région montagneuse du Tetteri, sur une initiative conjointe de la direction du misée et l’Office de protection et de promotion de la vallée du Mzab.

Cette manifestation culturelle, qui coïncide avec la célébration du nouvel an Amazigh Yennayer (12 janvier), sera mise à profit pour promouvoir le riche potentiel culturel matériel et immatériel dont regorge la vallée du Mzab (wilaya de Ghardaïa) et faire découvrir aux visiteurs les différentes traditions, coutumes et jeux de société de cette région, a indiqué à l’APS, le directeur de l’Office de protection et de promotion de la vallée du Mzab, Kamel Ramdan.

L’animation des journées portes ouvertes sur le patrimoine de la vallée du Mzab est assurée par plusieurs associations locales qui s’occupent du patrimoine matériel (tapisserie-habits traditionnels-gastronomie-artisanat), mais également d’associations qui activent dans le domaine de la promotion du patrimoine immatériel (jeux de société, poésie, littérature, folklore), en plus d’organismes de promotion touristique au niveau de la vallée du Mzab, a-t-il fait savoir.

Une exposition sur l’histoire de la vallée, les principaux sites et monuments historiques qu’elle renferme, plus particulièrement ses anciens Ksour, les systèmes d’irrigation séculaires, toujours utilisés par les agriculteurs de la région, ainsi que sur l’artisanat local et les divers métiers traditionnels et les circuits touristiques et destinations les plus prisées par les touristes, est accessible au public durant les trois jours de la manifestation.

Une projection de documentaires sur le patrimoine de la wilaya de Ghardaïa, la tapisserie traditionnelle et les Ksour de la vallée du Mzab est prévue lors de ces journées portes ouvertes afin de mieux faire connaître ce patrimoine au public de Medéa, et mettre en valeur la richesse et la diversité de la culture algérienne, a expliqué Kamel Ramdan.

Il a fait part, en outre, de l’organisation d’ateliers ludiques et didactiques au profit des enfants consacrés à la reproduction de cartes muettes sur cette Vallée, d’initiation aux techniques anciennes de tissage de tapis et des séances de dessin sur des sujets en rapport avec le patrimoine local.