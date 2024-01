L’hôpital palestinien de Shuhadaa Al-Aqsa, à Deir al-Balah dans le centre de la bande de Ghaza, a annoncé vendredi soir une rupture totale de courant et l’arrêt des générateurs électriques, en raison du manque de carburant, laissant des dizaines de blessés et de malades en danger, rapporte l’agence Wafa. Le directeur de l’hôpital avait précédemment averti qu’une panne de courant, due au manque de carburant, menaçait la vie de dizaines de patients et d’enfants en soins intensifs. Il a souligné que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avait informé les parties concernées par cette situation.