Le nouvel hôpital psychiatrique de Oued Ghir à Bejaia, mis en service symboliquement jeudi, va être requalifié pour élargir sa gamme de soins en assurant plusieurs autres spécialités parallèlement à celle en rapport avec la santé mentale, a indiqué le ministre de la Santé Abdelhak Saihi, en visite dans la wilaya.

La décision a été prise pour permettre aux populations de la région de bénéficier de tous les soins d’un hôpital généraliste, notamment en pédiatrie, maternité, et en chirurgie, dont la demande a connu un accroissement exponentiel du fait de l’inauguration depuis quelques mois du nouveau pôle urbain d’Ighzer-ouzarif, à 15 km à l’ouest de Bejaia, où vivent des milliers de personnes, et qui est conçu pour accueillir, à terme, pas moins de 100.000 habitants, selon les détails fournis sur place. Le ministre a expliqué que cette structure, d’une capacité de 120 lits, continuera à accueillir les patients souffrant de maladies psychiatriques à raison de 30 à 40 % mais s’emploiera également à traiter d’autres pathologies spécialisées. L’objectif étant d’assurer une couverture médicale «équilibrée et juste» dans toute la wilaya, a-t-il soutenu.

C’est dans cet esprit qu’il a également procédé aujourd’hui à la mise en service d’un nouvel hôpital d’une capacité de 60 lits à Tazmalt, à l’extrême ouest de la wilaya, et qui vient soulager une population en manque de structures médicales et dont les malades se voient souvent obligés de se rendre à Akbou, à 30 km plus loin, et aussi à Bouira ou à Tizi-Ouzou, pour se soigner. La mise en fonction de cet établissement hospitalier a ravi beaucoup d’habitants, venus en force en saluer la concrétisation. M. Saihi qui a visité ses différents blocs, a fait part de sa «résolution» à renforcer l’équipement de cette nouvelle structure de santé en lui apportant tous les moyens humains et matériels nécessaires et en encadrant son administration de sorte à ce qu’il puisse être rentabilisé à pleine capacité.

Le ministre a aussi passé en revue le nouvel hôpital de 60 lits implanté à Souk-El-Ténine, à 25 km à l’Est de Bejaia, ouvert depuis quelques mois et qui dores et déjà affiche des rendements et des prestations satisfaisantes malgré le manque de médecins spécialistes en son sein, selon les explications fournies sur place au ministre.

M. Saihi s’est engagé là aussi, à corriger les carences apparues. Durant sa visite à Bejaia, le ministre de la Santé a, par ailleurs, passé en revue le chantier accueillant les travaux de réalisation d’un centre anticancéreux à Amizour, qui connait un taux d’avancement de 80 %.

Le ministre a insisté auprès des représentants de COSIDER, l’entreprise en charge de sa réalisation, de le livrer dès juin prochain afin de soulager les malades de la région, qui, en plus du poids des maladies qu’ils supportent, sont contraints de se déplacer à Tizi-ouzou, Alger ou Blida pour se soigner. M. Saihi a également visité le site choisi pour accueillir la plate forme et le futur siège du CHU de Bejaia.