Un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogues et de psychotropes a été démantelé par les services de la police judiciaire relevant de la sûreté de la wilaya d’El Meniaâ, â-t-on appris samedi auprès de la cellule de communication et des relations publiques de ce corps de sécurité.

Cette opération a été menée suite à l’exploitation d'informations faisant état d'activité d'un réseau criminel spécialisé dans le trafic et commercialisation de drogues et de psychotropes, selon la même source. Le plan qui a été mis en place a permis aux services de sécurité de démanteler ce réseau, composé de six (6) personnes, dont une femme. L'opération a permis la saisie de 6,3 grammes de drogue dures (cocaïne ) , 88 grammes de poudre blanche , 17,55 grammes de kif traité , 15 capsules de psychotropes, et une somme d'argent estimée à 260.000 dinars , a-t-on indiqué