Le bilan s'est alourdi dimanche à 220 morts dans la préfecture d'Ishikawa, dans le centre du Japon, après une série de forts tremblements de terre d'une magnitude allant jusqu'à 7,6 qui avaient secoué la préfecture et ses environs, alors que la neige et la pluie continuaient à tomber dans la région frappée par le séisme.

Le nombre de personnes portées disparues est tombé à 20 dans la préfecture la plus touchée à 09h00 heure locale, tandis qu'au moins 1.015 personnes ont été blessées par les secousses, ont indiqué les autorités locales.

Un précédent bilan a fait état de 215 morts et 28 disparus.Selon l'Agence météorologique japonaise (JMA), des vents violents, de la neige et de fortes vagues sont attendus dans le nord et l'est du Japon de dimanche soir à mardi, en raison du renforcement de la configuration de pression hivernale.

Des vents atteignant 72 km/h sont prévus dans la région de Hokuriku, touchée par le séisme, et dans la préfecture de Niigata, avec des rafales de plus de 108 km/h dimanche.

Une masse d'air froid devrait se déplacer sur la région de Hokuriku et la préfecture de Niigata de lundi à mardi, apportant de fortes chutes de neige sur les zones de la côte de la mer du Japon.

Depuis le puissant tremblement de terre du 1er janvier, des secousses d'une intensité de 1 ou plus sur l'échelle nationale à sept niveaux ont été enregistrées 1.368 fois jusqu'à 16h00 samedi, a déclaré l'Agence météorologique japonaise.

L'agence météorologique a estimé que la population pourrait être confrontée à de fortes secousses d'une intensité de 5 ou plus pendant encore un mois.