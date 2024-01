La Chambre de l’Artisanat et des Métiers d’Oran a accompagné environ 200 femmes rurales et au foyer ayant des compétences dans le domaine de l’artisanat, leur permettant d’accéder au monde de l’entrepreneuriat, a-t-on appris, samedi, auprès de cette instance.

Quelque 200 femmes rurales et celles activant à domicile ont bénéficié d’un accompagnement et d’une qualification professionnelle pour l’ouverture de micro-entreprises dans différentes activités artisanales et, partant, contribuer au développement local par la création de postes d’emploi, a indiqué à l’APS le Directeur de la Chambre de l’Artisanat et des Métiers, Khalid Tahraoui.

Dans ce contexte, les bénéficiaires de cet accompagnement ont passé un examen d’aptitude leur permettant d’obtenir un certificat de qualification, en coopération avec 25 associations intéressées par l’accompagnement des femmes rurales et femmes au foyer à Oran, a ajouté M. Tahraoui.

Il a affirmé que la majorité des femmes accompagnées activent dans les zones rurales des communes de Tafraoui, Es-Senia, Bir El Djir et El Ançor.

Cette mesure permet aux artisanes de bénéficier d’un accompagnement et d’un financement du dispositif de l’Agence nationale du microcrédit (ANGEM) pour créer des micro-entreprises, selon le même responsable, qui a ajouté que les bénéficiaires exercent dans la fabrication de pâtes alimentaires, la couture traditionnelle, la pâtisserie et la fabrication de meubles, activités très appréciées par cette catégorie sociale.

Par ailleurs, la Chambre de l’Artisanat et des Métiers d’Oran a organisé des sessions de formation destinées aux artisanes sur la création de micro-entreprises et les méthodes visant à lancer et développer leurs entreprises, selon un programme conçu et approuvé par le Bureau international du Travail (BIT).

A signaler que l’opération d’accompagnement et d’insertion des femmes rurales et des femmes au foyer d’Oran se poursuit durant l’année en cours.