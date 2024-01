Le ministère de la Santé a appelé, vendredi dans un communiqué, les supporteurs de l'équipe nationale désirant assister à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février, à se rapprocher des centres de vaccination pour se protéger en se faisant vacciner.

Le ministère de la Santé "informe les supporteurs de l'équipe nationale désirant assister à cet événement sportif mais qui ne se sont pas encore fait vacciner, que des centres de vaccination seront ouverts exceptionnellement de 09h00 à 15h00 au niveau de certains établissements hospitaliers". Il s'agit des centres de vaccination des CHU de Douera et de Bab El Oued, ouverts les 12 et 13 janvier 2024, et de ceux de l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) d'El Kettar, qui ouvrira le 13 janvier, a précisé le ministère.