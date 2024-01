La presse algérienne a mobilisé d'importants moyens, humains et matériels, pour assurer la meilleure couverture médiatique possible lors de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2023), prévue du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire, avec bien évidemment, un intérêt particulier pour le Groupe (D), où évoluera la sélection nationale, aux côtés de l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie.

Plusieurs envoyés spéciaux sont d'ailleurs déjà sur place, pour éclairer l'opinion publique sur l'état des lieux à quelques jours du coup d'envoi de la compétition.

En effet, qu'ils fassent partie de la presse écrite, électronique, audiovisuelle, privée ou publique, les nombreux journalistes qui se trouvent actuellement à Bouaké sont déjà à l'œuvre, en rapportant le plus fidèlement possible la dernière phase préparatoire des "Verts" avant leur entrée en lice, prévue le 15 janvier courant (20h00) contre l'Angola.

Les chaînes de télévision, publiques et privées, mettent le paquet

Considérées comme des mass médias, les chaînes de télévision publiques et privées ont pris toutes les dispositions nécessaires pour être à la hauteur de leur statut, en offrant au peuple algérien la meilleure couverture médiatique possible de la CAN ivoirienne.

Outre l'actualité et les infos du jour, ces organes de presse ont prévu plusieurs programme parallèles, pour agrémenter leur prestation, notamment, en réalisant différents reportages et documents magazines.

Toujours fidèle à la tradition, la chaîne de télévision publique (EPTV) s'est arrangée une fois encore pour acquérir les droits de transmission de la totalité des matchs de la sélection nationale pendant cette CAN.

Mais pas que, puisque le total s'élève à 17 rencontres, qui seront diffusées en direct, dont neuf pendant la phases de poules.

Soit six rencontres de plus que les trois qui concernent la sélection nationale dans le Groupe (D), respectivement contre l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie.

Pour ce faire, l'EPTV a mobilisé 17 envoyés spécieux, dont six journalistes, accompagnés de trois équipes techniques.

Le premier contingent avait accompagné les Verts dès le début de leur stage de préparation à Lomé (Togo).

Suivant la répartition des programme de retransmissions entre les différentes chaînes publiques nationales, la "Une", appelée également "La Chaîne Terrestre", se chargera de diffuser quelques matchs de cette CAN, dont certains concerneront la sélection nationale, au moment où ses envoyés spéciaux se chargeront de présenter un reportage quotidien, intitulé "Au Cœur de la CAN".

Trois autres émissions-télévisées seront également au programme de cette importante couverture médiatique prévue par l'Algérie à l'occasion de cette CAN 2023 et qui seront diffusées à différents moments de la journée, selon le responsable de la sportive de l'EPTV Hassen Djaber.

En effet, l'émission "CAN-Matin" sera diffusée, comme son nom l'indique, en début de journée.

Elle sera suivie de l'émission "Le Studio de la CAN", qui sera retransmise pendant l'après-midi, alors que la troisième et dernière émission, intitulée "La Soirée de la CAN" sera diffusée pendant la nuit.

Les Chaînes privées ne seront pas en reste, puisqu'elles aussi ont pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer une bonne couverture médiatique de cette CAN, à commencer par "Echourouk", où le Service-Sport sera entièrement mobilisé pour l'évènement.

"Si la sélection nationale parvient à se qualifier au deuxième tour, nous enverrons aussitôt une équipe supplémentaire en Côte d'Ivoire, pour renforcer notre contingent " a indiqué l'APS le responsable du Service Sport de cette Chaîne Djamel Oumadour.

En attendant cette éventualité, Echourouk compte diffuser une émission quotidienne d'environ deux heures, en présence de certains analystes et entraîneurs de football, pour décortiquer les différents évènements de la journée.

"Il y aura également des interventions en directe, collectée à travers les Rues de Bouaké", car les caméras d'Echourouk envisagent également de sillonner les grandes artères de la ville, pour recueillir différents témoignages, y compris auprès des fans de l'EN, a précise le même responsable.

La Chaîne "El Heddaf" sera elle aussi au rendez-vous, avec une deuxième équipe, qui viendra épauler la première, ayant accompagné la sélection nationale dès le début de son stage de préparation à Lomé.

"Cette deuxième équipe sera composée de quatre éléments, dont deux journalistes", affirme le rédacteur en chef Redouane Bouhnika, précisant qu'en cas de qualification au deuxième tour, "une équipe supplémentaire sera dépêchée sur place".

Parmi ses programmes, El Heddaf compte présenter un Plateau-télé d'une durée de deux heures environ, qui sera diffusé chaque soir, avec des interventions de la part des envoyés spécieux qui seront sur place.

Côté Radio, la Chaîne Une a dépêché elle aussi un important dispositif en Côte d'Ivoire, avec pour mission d'assurer une bonne couverture médiatique de cette CAN jusqu'à la finale, en mettant le paquet, bien évidemment, sur le parcours de la sélection nationale, a affirmé Abdelghani Laib, responsable du service sport. Elle compte animer également trois rendez-vous footballistiques, qui seront diffusés à différentes périodes de la journée.

Ils seront marqués par des débats entre les différents consultants.

La presse écrite sera également au rendez-vous

Outre la radio nationale et les Chaînes de télévision, publiques et privées, la presse écrite, dans ses versions arabophone et francophone, sera également présente en force en Côte d'Ivoire à l'occasion de cette CAN.

Agence Presse Service (APS), comme de coutume, est présente avec ses envoyés spéciaux qui veilleront durant le tournoi, à alimenter ses abonnés avec un maximum d'information (articles et photos) sur l'équipe nationale et sur l'évènement en lui, qui aura un caché particulier pour les protégés du sélectionneur national.

Aussi la presse nationale compte mettre le paquet sur ce tournoi, en consacrant plusieurs pages à cette CAN, avec au menu des infos du jour, des papiers-magazine et des reportages-photos.

A titre d'exemple, le Quotidien d'informations générales en langue arabe "Echaâb" compte "assurer une couverture complète de l'évènement", car n'ayant l'intention de ne négliger aucun détail.

En effet, outre le quotidien de la sélection nationale, qui sera probablement le plus pris en compte, "Echaâb" compte espère informer l'opinion publique de ce qui se passe au niveau des autres équipes.

Dans cette perspective, plusieurs articles, reportages et magazines figurent déjà au menu de sa couverture médiatique, ce qui sera également le cas pour l'autre grand quotidien d'information générale en langue arabe, Al-Khabar, selon le chef de la rubrique sportive Reda Abbes.

Quoique, ce journal espère se "distinguer", en s'intéressant plus aux coulisses et aux faits qui se dérouleront en parallèle de l'évènement.

Une manière d'offrir "autre chose" aux lecteurs.

De son côté, le journal francophone "El Moudjahid" dit vouloir "simplifier l'information" dans l'espoir de la rendre la plus agréable possible à ses fidèle lecteurs.

Il compte miser essentiellement sur "la qualité du produit" pour se distinguer au milieu de la rude concurrence, notamment, en faisant appel à des analystes de qualité, pour décortiquer les évènements marquants de manière professionnelle et objective, a indiqué Mohamed Amine Azzouz, responsable de la sportive.

Pour ce qui est de l'information générale, relatant le quotidien des Verts et des autres équipes engagées dans cette CAN, le journal "El Moudjahid" se référera également aux dépêches de l'agence Algérie Presse Service (APS).

Pour sa part, l'autre grand quotidien d'information générale en langue française "El Watan" a indiqué vouloir "agrémenter" sa couverture médiatique par des "reportages et des rétrospectives" relatant de précédents faits marquants.

Pour ce faire, il compte solliciter d'anciens joueurs et entraîneurs, qui avaient vécu ces évènements et qui seront donc appelés à la partager avec le lectorat à travers leurs témoignages.

L'aspect "arbitrage" sera également pris en compte, notamment, en faisant appel à l'ancien referee international Salim Oussaci, qui se chargera d'analyser ce volet en particulier, d'après le responsable de la sportive du journal Yazid Ouahib.