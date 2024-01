Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses vœux au Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, et à travers lui à l’ensemble des personnels de l'ANP, officiers, sous-officiers, hommes de rang et personnels civils, à l'occasion de l'avènement du Nouvel an 2024.

"En ce début d'année, recevez l'expression de ma considération distinguée pour les nobles sentiments et fines expressions que vous m'aviez réservés.

Je vous présente, à mon tour, mes vœux les meilleurs à vous et à l'ensemble des personnels de l'ANP, officiers, sous-officiers, hommes de rang et personnels civils, vous qui avez investi, avec détermination et un haut sens de nationalisme, toute votre compétence et votre savoir-faire dans l'accomplissement des missions dévolues à l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN)", a écrit le Président Tebboune dans son message de vœux.

"Vous relevez, avec détermination, les défis de la formation et de la qualification, avec une parfaite maitrise des outils de la capacité opérationnelle, face aux enjeux imposés par la conjoncture géopolitique qui prévaut dans la région.

Vous vous adaptez, avec brio, aux exigences de cette conjoncture sur le double plan régional et international, en veillant à assurer la capacité opérationnelle de nos vaillantes forces armées et de notre Armée, source de fierté, pour défendre les frontières et contrer tout danger ou fléau guettant notre société, et surtout toute sorte de menace pour notre sécurité nationale", lit-on dans le message.

"Je tiens à saluer votre veille professionnelle extrême et votre niveau élevé de vigilance sur tous les fronts de défense de l'Algérie, ainsi que vos efforts incessants de promotion de nos capacités de défense, de plus en plus précises, grâce à une parfaite maitrise des technologies militaires de pointe par des cadres hautement qualifiés des enfants de l'Armée nationale populaire.

Il me plait, à cette occasion, de saluer votre apport à la consécration de notre projet national, sur la voie du processus d'édification de l'Algérie nouvelle à la faveur de la sécurité et de la stabilité, fidèles que vous êtes au serment fait aux vaillants Chouhada, et soucieux de réaliser les aspirations du peuple algérien, au mieux des intérêts de notre chère patrie", a conclu le président de la République .