Les auditions des troupes en lice pour la 5ème édition du concours de la meilleure pièce de théâtre en tamazight produite durant l'année 2023, organisé par le Théâtre régional Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou (TRTO), ont été lancées vendredi au niveau de cet établissement culturel.

Huit (8) troupes théâtrales venant de 4 wilayas (Tizi-Ouzou, Béjaïa, Bouira et Ouargla) participent à cette 5ème édition de ce concours annuel organisé depuis son lancement à l'occasion de la célébration du nouvel an amazigh, Yennayer.

Pour cette première journée, c'est la troupe Tigemmi de Takerboust, de Bouira, qui présentera sa pièce "Ta deg ta" (L'une dans l'autre) devant le jury de la compétition composé de professionnels du théâtre.

Les auditions se poursuivront jusqu'au 19 janvier en cours, à raison d'une représentation par jour, et le spectacle sélectionné sera récompensé par un certain nombre de représentations et une enveloppe financière. La remise du prix à la pièce lauréate aura lieu le 20 janvier, lors d'une cérémonie qui sera organisée au niveau du TRTO.

La participation à cette compétition, lancée en 2018 et qui ambitionne la promotion et l’encouragement de la production théâtrale en langue Tamazight dans toutes ses variantes, est ouverte à l’ensemble des associations et coopératives théâtrales au niveau national.

Les participants doivent concourir, selon le règlement de ce concours, avec une seule pièce pour adultes en langue tamazight d'une durée de plus de 50 minutes, produite durant l'année 2023.

Le premier prix de la 4e édition du concours, à laquelle avaient participé 6 troupes théâtrales, a été, pour rappel, décerné à la coopérative culturelle "El Lemssa" (La touche) de Batna.