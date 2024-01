Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé vendredi à "toutes les parties" d'éviter "l'escalade" après les frappes menées contre le mouvement Ansarullah (Houthis) au Yémen par les Etats-Unis et le Royaume-Uni, selon son porte-parole. "Le Secrétaire général appelle toutes les parties concernées à éviter une escalade de la situation dans l'intérêt de la paix et de la stabilité en mer Rouge et dans l'ensemble de la région", a déclaré le porte-parole Stéphane Dujarric durant un point presse.

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont bombardé dans la nuit les Houthis au Yémen. A la demande de la Russie, le Conseil de sécurité de l'ONU devait se réunir en urgence vendredi après-midi sur le sujet.

Vendredi, des centaines de milliers Yéménites ont manifesté à Sanaa contre les frappes des Etats-Unis et du Royaume-Uni visant les Houthis, rapportent des médias.

La foule a rempli la grande place Sabine du centre de Sanaa sous une forêt de drapeaux yéménites et palestiniens et scandant des slogans hostiles aux Etats-Unis et à l'entité sioniste, selon des correspondants de presse sur place.

Depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza, le 7 octobre 2023, des manifestations de soutien aux Palestiniens de Ghaza se tiennent tous les vendredis à Sanaa.

Ce dernier rassemblement a eu lieu quelques heures après que les Etats-Unis d'Amérique et la Grande Bretagne ont annoncé le lancement de frappes contre des cibles houthies au Yémen, faisant cinq morts et six blessés parmi les membres du mouvement.