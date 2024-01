Le bilan provisoire de l'agression sioniste lancée depuis plus de trois mois contre la bande de Ghaza, s'est alourdi à 23.708 martyrs et plus de 60.000 blessés tandis que de nombreux Palestiniens sont toujours sous les décombres suite aux bombardements de l'occupation, a annoncé vendredi le ministère palestinien de la Santé.

Selon le ministère, "23.708 personnes sont tombées en martyrs, en majorité des femmes, des adolescents et des enfants dans la bande de Ghaza", depuis le début de l'agression sioniste, le 7 octobre. La même source fait également état d'environ 60.005 blessés. Près de 8.000 Palestiniens sont par ailleurs portés disparues. De nombreuses personnes sont toujours sous les décombres, les secouristes n'ayant pas pu les atteindre, selon des sources palestiniennes.