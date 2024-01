Les autorités éthiopiennes se préparent à travailler avec leurs partenaires pour fournir une aide humanitaire à 6,6 millions de personnes au cours des trois prochains mois, a déclaré vendredi Shiferaw Tekle Mariam, chef de la Commission éthiopienne chargée de la gestion des risques, lors d'un point de presse à Addis-Abeba, a rapporté l'agence de presse ENA.

"Malgré d'importantes contraintes financières et des problèmes d'organisation, le gouvernement éthiopien et les agences humanitaires redoublent d'efforts pour sauver des vies dans les zones les plus touchées", a indiqué M. Tekle Mariam, cité par l'agence.

"Au cours des trois prochains mois, 6,6 millions de personnes devront être aidées avec l'aide d'organisations caritatives". Cette situation est due à la succession de périodes climatiques extrêmes qui affectent la vie de nombreuses personnes, sécheresse et inondations, auxquelles s'ajoutent les conflits armés.

Selon Shiferaw Tekle Mariam, le gouvernement éthiopien a récemment fourni une aide humanitaire d'une valeur de 15 milliards de birrs (environ 250 millions de dollars) rien qu'à la population.

Plus tôt, la Commission éthiopienne chargée de la gestion des risques a indiqué que le gouvernement éthiopien avait aidé 7,3 millions de personnes entre juillet et décembre 2023, tandis que le Programme alimentaire mondial (PAM) et Catholic Charities ont aidé 6,5 millions de personnes supplémentaires depuis la mi-décembre.

Auparavant, les autorités de l'Etat du Tigré avaient annoncé la menace d'une crise humanitaire due à la sécheresse. Selon elles, la crise à venir pourrait atteindre l'ampleur de la tragédie qu'a connue l'Ethiopie entre 1984 et 1985 et qui a coûté la vie à de nombreuses personnes. Au cours du mois dernier, la sécheresse qui a sévi dans le seul district d'Abergele-Yechila, dans l'Etat du Tigré, a tué près de 400 personnes et 297 sont dans un état critique. Plus de 2 millions de personnes dans le Tigré sont maintenant confrontées à de graves pénuries alimentaires.