Trois humanitaires de l'ONG Première Urgence Internationale (PUI) ont été enlevés dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, ont rapporté vendredi des médias, se référant à une lettre de l’organisation.

PUI n'a pas souhaité révéler les circonstances, ni les nationalités des personnels concernés. L'enlèvement attribué aux membres du groupe terroriste Boko Haram a eu lieu mercredi vers 11H00 heure locale dans le canton de Kossa, dans le département du Mayo-Sava dans la région de l'Extrême-Nord, selon la même source.

Les trois humanitaires, à savoir une femme, un agent de l'ONG et le chauffeur, ont été enlevés par plusieurs assaillants à bord de huit motos, selon des témoins. Ils ont été enlevés alors qu'ils se rendaient en voiture au camp de réfugiés dans la localité Yemé, située à une trentaine de kilomètres du canton de Kossa. Leur véhicule a été retrouvé abandonné à l'entrée du parc national de Waza, selon la même source. Depuis 2014, la région de l'Extrême-Nord du Cameroun est en proie aux attaques perpétrées par le groupe Boko Haram, qui sévit également dans les régions frontalières du Nigeria. L'organisation est implantée depuis 2008 au Cameroun et a pour mission de répondre aux besoins sanitaires, alimentaires et éducatifs des populations affectées par les attaques armées. Les employés de PUI effectuent leurs missions dans 25 pays à travers le monde.