Au moins 33 civils ont été tués jeudi à Khartoum, dont 23 dans des bombardements de l'armée de l'air sur un quartier du sud-est de la capitale, a rapporté dans la nuit de jeudi à vendredi un comité d'avocats.

Le comité avait annoncé jeudi que dix civils avaient été tués par des échanges de tirs d'artillerie dans la périphérie sud de Khartoum, capitale du Soudan déchiré depuis le 15 avril par une guerre civile. Le conflit, qui oppose l'armée, sous le commandement du général Abdel Fattah al-Burhane, aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, a fait plus de 12.000 morts, selon une estimation de l'ONG Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled).

La guerre a aussi déplacé plus de sept millions de personnes, d'après l'ONU. Parmi elles figurent "3,5 millions d'enfants", a déclaré Mandeep O'Brien, directrice du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) au Soudan.

"Le conflit au Soudan met gravement en danger la santé et le bien-être des 24 millions d'enfants, et donc l'avenir du pays, avec de lourdes conséquences pour l'ensemble de la région", a ajouté Mme O'Brien.

L'ONU confirme la mort d'un garde de l'ONU dans une attaque au mortier contre l'aéroport de Mogadiscio

Les Nations Unies en Somalie ont condamné vendredi une attaque au mortier contre un aéroport international de Mogadiscio, capitale de la Somalie, attaque qui avait tué jeudi un membre de l'Unité des gardes de l'ONU. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la Somalie, Catriona Laing, a fait savoir que plusieurs obus de mortier avaient atterri dans le périmètre de l'aéroport international d'Aden Adde, où se trouve le complexe de l'ONU.

"L'Unité de gardes de l'ONU joue un rôle important pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel de l'ONU qui travaille pour soutenir la construction de la paix et de l'Etat en Somalie", a déclaré Mme Laing dans un communiqué publié à Mogadiscio. L'ONU en Somalie a indiqué que les obus de mortier avaient endommagé les infrastructures en plus de causer la mort d'un membre de l'Unité de gardes.

Le groupe terroriste shebab, qui mène presque quotidiennement des attaques contre le gouvernement somalien, a revendiqué cette attaque contre cette installation lourdement fortifiée. L'ONU a appelé à traîner en justice les personnes responsables, et exprimé son engagement à soutenir le peuple et le gouvernement de Somalie dans leurs efforts pour construire la paix et la stabilité dans le pays.