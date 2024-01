La Réserve fédérale américaine (Fed) a enregistré en 2023 la plus importante perte opérationnelle de ses 110 ans d'histoire, et n'a donc quasiment rien pu reverser au Trésor, comme elle est tenue de faire lorsqu'elle réalise un bénéfice.

La perte opérationnelle s'est élevée à 114,3 milliards de dollars en 2023, selon l'estimation provisoire des comptes 2023 de la banque centrale publiée mercredi.

En 2022, elle avait réalisé un bénéfice de 58,8 milliards. Cette perte est liée d'une part à la hausse des taux d'intérêts à laquelle la Fed a eu recours pour juguler la forte inflation. Cela l'a contrainte à rémunérer davantage les réserves bancaires ainsi que les bons du Trésor et titres adossés à des créances hypothécaires qu'elle détient. La Fed a ainsi, en 2023, dû débourser 281,1 milliards en intérêts, soit 178,7 milliards de plus que l'année précédente. Par ailleurs, l'une de ses sources de revenus, les intérêts qu'elle touche des bons et titres qu'elle détient, a été réduite l'année dernière.

En effet, la Fed, après avoir acheté massivement pendant la crise du Covid pour soutenir l'économie, réduit désormais son bilan. Le rendement de son portefeuille s'étant dégradé, elle n'a touché que 163,8 milliards de dollars d'intérêts en 2023, soit 6,2 milliards de moins que l'année précédente. En temps normal, la Fed verse au Trésor, chaque semaine, le total de son bénéfice, diminué entre autres des frais de fonctionnement de son siège à Washington et des dividendes versés aux douze banques régionales constituant le système de la Réserve fédérale.

En 2023, elle a seulement pu envoyer 670 millions de dollars au Trésor, et son actif différé s'est élevé à 116,4 milliards de dollars. Il est venu s'ajouter à celui de 2022, de 16,6 milliards. Soit, au total, 133 milliards de dollars. En 2022, la Fed avait pu verser 76 milliards de dollars au Trésor car elle avait réalisé un bénéfice jusqu'au mois de septembre.

Transport : Delta Air Lines affiche un bond de ses bénéfices au 4e trimestre

La compagnie aérienne Delta Air Lines a vu ses bénéfices plus que doubler au quatrième trimestre, portée par une forte demande de voyages, mais elle a réduit ses prévisions de bénéfices pour 2024, a-t-elle annoncé vendredi. L'entreprise américaine a parallèlement annoncé avoir passé commande de 20 avions long-courriers A350-1000 auprès d'Airbus, un contrat d'une valeur de 6,7 milliards de dollars au prix catalogue, quasiment jamais appliqué, selon la compagnie aérienne et le constructeur.

Côté résultats, Delta Air Lines a inscrit un bénéfice net de plus de 2 milliards de dollars d'octobre à décembre, contre 828 millions de dollars pour la même période en 2022. Son chiffre d'affaires a grimpé à 14,2 milliards de dollars pour le trimestre, aidé par "les volumes de voyages de vacances les plus élevés de son histoire", souligne le communiqué. "En 2024, la demande de voyages aériens reste forte et notre clientèle est dans une situation financière saine, les voyages étant une priorité absolue", a déclaré le directeur général de Delta, Ed Bastian.

La compagnie aérienne américaine a toutefois légèrement revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année 2024, passant d'un résultat net par action de 7 dollars projetés en 2022 à entre 6 et 7 dollars aujourd'hui.