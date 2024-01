Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a relevé, vendredi, ses prévisions de récolte mondiale de maïs pour la campagne en cours, entraînant un décrochage des cours, au plus bas depuis trois ans. L'USDA, dans la dernière édition de son rapport mensuel WASDE, voit désormais la production du grain jaune atteindre 947 millions de tonnes, contre 945 jusqu'ici. Ce relèvement est principalement le fait d'un bond des estimations pour les Etats-Unis, dont la récolte a été réévaluée de 2,7 millions de tonnes. Paradoxalement, le ministère américain a réduit de 242.000 hectares ses attentes de surfaces récoltées.

Mais il table désormais sur un rendement record de 11,1 tonnes à l'hectare (+2% sur un an). "C'est un peu une surprise", a commenté Gautier Le Molgat, PDG d'Argus Media.

"On augmente de quasiment 3 millions de tonnes la production américaine." Ce changement fait plus que compenser l'abaissement de 2 millions de tonnes des projections de production au Brésil. L'USDA anticipe ainsi un chiffre dégradé pour la seconde récolte, appelée Safrinha. Cette seconde vague est le plus souvent plantée en rotation avec le soja.

Or beaucoup d'agriculteurs brésiliens ont dû retarder l'emblavement de l'oléagineux, du fait de la sécheresse, ce qui devrait pénaliser la Safrinha. "Le maïs a pris un gros coup au menton", a réagi Jake Hanley, de Teucrium Trading.

Dans la foulée de la publication du rapport, le cours du contrat de référence du maïs américain s'est replié jusqu'à 4,41 dollars le boisseau (environ 25 kg), une première depuis décembre 2020.

Autre élément négatif pour les cours, l'USDA a considérablement rehaussé son estimation de récolte chinoise, désormais supérieure de 11,8 millions de tonnes au chiffre publié en décembre.

Même si la Chine produit quasi-exclusivement pour son marché intérieur, cette récolte abondante va sans doute "réduire, à terme, la demande de maïs américain", a fait valoir Jake Hanley.