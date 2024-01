Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a annoncé la révision du Règlement intérieur de la chambre basse du Parlement avant fin janvier 2024 en vue de l'adapter à la Constitution de 2020.

Invité du programme "El Maouid" de la Chaîne parlementaire de la Télévision algérienne, jeudi soir, M. Boughali a indiqué que "le nouveau Règlement intérieur de l'APN est fin prêt et sera débattu avant fin janvier, en vue de l'adapter aux dispositions de la Constitution de novembre 2020", faisant observer qu'il n'avait pas été actualisé depuis 1997.

Après l'adoption du nouveau Règlement intérieur, nous ouvrirons "le dossier de la révision du statut du membre du Parlement et celui du régime des indemnités parlementaires qui n'a pas été revu depuis 2004", a-t-il poursuivi. Concernant l'activité législative de l'APN, le président de la chambre basse du Parlement s'est félicité de la nouvelle dynamique qui caractérise la 9e législature depuis ses débuts, avec, a-t-il dit, "37 propositions de loi présentées par les députés, dont 26 propositions soumises au Gouvernement". Quant aux questions adressées par les députés aux membres du Gouvernement, M. Boughali a fait état de "1.942 questions orales déposées, dont seulement 904 ont reçu une réponse, soit 46%", en raison des "engagements des ministres", a-t-il expliqué, souhaitant voir ce "taux atteindre 70%".

S'agissant des questions écrites, il a fait état de "3.947 questions, dont 3.704 ont reçu une réponse, soit 94%", un taux qu'il a qualifié de "très acceptable". Le président de l'APN a, par ailleurs, indiqué que la législature actuelle "a vu la création de 29 missions d'information lors de la 1ère session et de 44 missions d'information lors de la 2e session, dont les rapports et recommandations ont été soumis au Premier ministère".

La chambre basse du Parlement a "beaucoup avancé en matière de numérisation dans le cadre des efforts visant à faciliter le travail des parlementaires", s'est réjoui M. Boughali, annonçant un programme d'action pour "atteindre 60% de numérisation en 2024". Abordant la diplomatie parlementaire, le président de l'APN a souligné que "le Parlement algérien a veillé à faire entendre la voix de l'Algérie, à mettre en avant son soutien aux causes justes dans le monde, la cause palestinienne en tête, et à lui permettre de retrouver la place qui est la sienne, notamment en Afrique", et ce, à travers "l'installation de 76 groupes d'amitié".

Dans le même sillage, M. Boughali a soutenu que l'Algérie avait fait de grands progrès en matière développement depuis l'élection de M. Abdelmadjid Tebboune à la magistrature suprême et qu'elle "commence à récolter les fruits des réformes qu'il a initiées dans le cadre de l'édification de l'Algérie nouvelle". De plus, "la Constitution de novembre 2020 a renforcé le rôle des institutions de l'Etat et leur a conféré davantage de crédibilité, s'est-il félicité. Il a, à cet égard, salué "la récente rencontre historique du président de la République avec les membres des deux chambres du Parlement et son discours franc qui a redonné espoir au peuple algérien", appelant "toutes les composantes de la société à s'engager dans l'effort d'édification de l'Algérie nouvelle." M. Boughali a, par ailleurs, mis en exergue le rôle législatif du Parlement actuel "dans la moralisation de la vie publique et la lutte contre la corruption", soulignant son "attachement à l'indépendance et à la souveraineté de ces décisions en ne cédant à aucun diktat ni à aucun groupe de pression". Il a également mis en avant l'accompagnement par le Parlement des mesures "courageuses" prises par le président de la République en vue de renforcer le pouvoir d'achat des citoyens et de consolider l'économie nationale, par l'adoption de plusieurs lois ayant contribué à la relance de l'activité économique, à la création de richesse et à l'amélioration du cadre de vie des citoyens.