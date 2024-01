Face au NRB Telghma, les bleu et blanc de l'olympique Akbou doivent commencer à devenir plus solides défensivement et surtout briller par ses attaquant .

Et ne surtout pas perdre pour ne pas laisser filer les trois points de la victoire par les poulains de Rabah de Zmamta.

La Ligue 2 mobilis en Algérie s'apprête à vivre une 13ème journée cruciale, avec des rencontres déterminantes pour les leaders des groupes Centre-Est et Centre-Ouest.

L'Olympique Akbou, nouveau leader du groupe Centre-Est après sa victoire face à L'ASAM la semaine dernière va se déplacer à Tlaghma pour affronter la formation local NRB Tlaghma , dans un match crucial pour les deux formations l'une pour rester toujours en tête du classement du groupe centre est de ligue deux mobilis et lautre formation maintien de leur position.

Les deux équipes se distinguent par leurs performances récentes contrastées : par ailleurs les poursuivants le MSP Batna est revenu d'Annaba avec un score positif et le CA Batna, tandis que l'Olympique d'Akbou a consolidé sa position de leader.

L'IB Khemis El Khechna, va accueillir la JSB Meneil dans un match capital pour khenchna apres quil a rate la victoire la semaine dernière à a Chelghoum L' aid dans l'espoir de rebondir après le match nul face a la JSBM.

Les autres rencontres du groupe promettent également de belles oppositions, avec notamment la Khroub affrontant le CAB et le El Eulma recevant MO Constantine .

L'ES Mostaganem pour rebondir contre le RCK

Dans le groupe Centre-Ouest, l'ES Mostaganem, actuellement deuxième du classement derrière le leader RCK, espère retrouver le chemin de la victoire contre cette dernière . Après un match nul contre le WA Boufarik, l'ES Mostaganem certainement fera le grand maximum pour arracher les trois points de la victoire devant son public pour nés pas distancer par les poulains de Arezki Roumane .

Le GC Mascara , juste derrière L'ES Mostaganem , va se déplacer à Kolea avec l'intention de rester au contact au haut du tableau mais aussi l'internet ESM Lime à fera tout devant son public pour battre lequipe cher a lakhdar Beloumi pour espérer une place au haut du tableau.

Cette journée verra également un affrontement serré entre le Nasria et le WA Boufarik , tous deux à égalité de points, tandis que l'ASMO se déplace chez L' O Medea.La journée sera aussi décisive pour plusieurs équipes cherchant à améliorer leur position au classement.

Des équipes comme JSMT et RC Arbaa visent des victoires importantes pour progresser dans le classement, tandis que le duel entre Timouchent et le CRB Mechria opposera deux équipes en difficulté.Ces matchs sont essentiels non seulement pour les espoirs de promotion en Ligue 1, mais aussi pour la survie dans la compétition. Les résultats de cette journée pourraient significativement influencer le classement et la dynamique pour le reste de la saison.

F Y