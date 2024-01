Au moins 15 Palestiniens sont tombés en martyrs et d’autres ont été blessés dans le bombardement par l'aviation de l'occupant sioniste d’un immeuble résidentiel à l’ouest de Rafah, au sud de la bande de Ghaza, rapporte mercredi l'agence Wafa.

L'agence palestinienne indique que 15 martyrs ont été acheminés vers l'hôpital koweïtien de Rafah à la suite du bombardement par l'aviation de l'occupation sioniste d'un appartement dans un immeuble résidentiel de la famille Nofal, dans le quartier de Tal Al-Sultan, à l'ouest de Rafah.

Mardi soir, plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés, rappelle t-on, lors de bombardements et des tirs d'artillerie de l'occupant sioniste mardi soir dans le centre de la bande de Ghaza, selon Wafa.

Les tirs d'artillerie de l'armée d'occupation sioniste ont visé la bourgade de Zawaida, au centre de la bande de Ghaza, alors que l'aviation de l'occupant a bombardé une maison près du collège pour filles dans le camp de Maghazi, toujours dans le centre de la bande de Ghaza, faisant plusieurs martyrs et des blessés.

Par ailleurs, en Cisjordanie occupée, les forces d’occupation sionistes ont pris d’assaut mardi soir le village de Bitello, au nord-ouest de Ramallah.

Selon l'agence Wafa, les forces de l'occupant sioniste ont pris d'assaut le village de Bitello avec plusieurs véhicules militaires, et ont arrêté un certain nombre de Palestiniens et saisi deux véhicules.

Le bilan de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza depuis le 7 octobre dernier s'est aggravé mardi à 23.210 martyrs et 59.167 blessés et 7.000 disparus.