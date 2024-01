L'USM Alger, sociétaire de la Ligue 1 Mobilis de football, a annoncé mardi le départ officiel de son attaquant international botswanais Tumisang Orebonye, "ayant lui-même demandé à mettre fin à sa collaboration" avec la formation algéroise, avec laquelle il a remporté deux titres continentaux l'an dernier.

L'ancien fer de lance de l'OC Khouribga (27 ans), qui avait rejoint l'USMA à la demande de l'ancien entraîneur, Abdelhak Benchikha, était sous contrat avec les Rouge et Noir jusqu'au 30 juillet 2025.

Mais selon la direction du club algérois, "le contrat de Tumisang comportait une clause libératoire, qui lui permettait de quitter le club à n'importe quelle période de transfert, et c'est ce qu'il a décidé de faire pendant ce mercato hivernal.

L'USMA ne pouvait donc qu'accéder à sa demande" ont encore précisé les Rouge et Noir dans un communiqué, diffusé mardi après-midi sur leur site officiel.

Arrivé à l'USMA en février 2023, Tumisang Orebonye a disputé un total de 35 matchs sous le maillot Rouge et Noir, pour 2 buts marqués et seulement 3 passes décisives. Mais par son omniprésence sur le terrain, le Botswanais avait étroitement contribué aux deux premiers sacres continentaux du club algérois, à savoir la Coupe de la Confédération et la Supercoupe d'Afrique.