CR Belouizdad s'est imposé devant l'ES Sétif sur le score de .3-1, (mi-temps : 2-0), en match de mise à jour de la 7e journée du Championnat de Ligue 1 Mobilis de football, disputé mardi soir au stade du 8 mai 1945 de Sétif.

Le Les buts du CRB ont été inscrits par Wamba (5e), Laouafi (29e) et Meziane (70), alors que l'unique réalisation des locaux a été l'oeuvre de Coulibaly (47). A la faveur de cette victoire en déplacement, le CR Belouizdad qui compte encore trois matchs en retard remonte à la troisième place du classement avec 19 points, à une longueur de l'ES Sétif (20 pts) qui occupe le deuxième rang. La 13e journée de la Ligue 1 Mobilis, prévue à partir de jeudi, sera dominée par le derby opposant le CR Belouizdad au MC Alger, programmé dimanche en soirée.

Match en retard (7e journée) :

ES Sétif - CR Belouizdad

Classement : Pts J

1). MC Alger 29 12

2). ES Sétif 20 12

3). CR Belouizdad 19 9

--). JS Saoura 19 12

--). Paradou AC 19 12

--). USM Khenchela 19 12

7). CS Constantine 17 11

8). US Biskra 16 11

9). MC El Bayadh 15 10

--). JS Kabylie 15 11

--). ASO Chlef 15 12

--). NC Magra 15 12

13). USM Alger 11 9

14). US Ben Aknoun 7 11

15). MC Oran 6 10

16). US Souf 4 12.