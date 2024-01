L'équipe nationale algérienne de football a étrillé son homologue burundaise 4-0, mi-temps (2-0) mardi au stade de Kégué à Lomé , en match amical de préparation à huis clos, en vue de la 34e Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire (13 janvier-11 février).

Les Verts qui ont largement dominé les débats contre les Hirondelles de Burundais, ont inscrit deux buts par mi-temps, grâce à Baghadad Bounedjah (2'), Riyad Mahrez (39'), Islam Slimani (87') et Mohamed Amoura (90+3).

Vainqueurs vendredi de leur premier test face au Togo (3-0), composé de joueurs locaux, les hommes de Djamel Belmadi bouclent leur stage de préparation sur une bonne note et surtout plein de confiance avant de rallier mercredi la ville ivoirienne de Bouaké à bord d'un vol spécial pour prendre part à la 34e édition de la CAN.

Pour rappel, le Burundi a échoué à se qualifier pour la CAN-2023, en terminant troisième du groupe C avec 4 points, derrière le Cameroun (1e, 7 pts) et la Namibie (2e, 5 pts).

Logés dans le groupe D, les Algériens entameront la CAN le lundi 15 janvier face à l'Angola au stade de la Paix à Bouaké (21h00), avant de défier le Burkina Faso, le samedi 20 janvier à Bouaké (15h00), puis la Mauritanie, le mardi 23 janvier toujours à Bouaké (21h00).

Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleures troisièmes se qualifient pour les 1/8es de finale de l'épreuve.