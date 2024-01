L'équipe nationale algérienne de football a quitté mercredi matin à bord d'un avion spécial la ville togolaise de Lomé, en direction de Bouaké en Côte d'Ivoire pour prendre part à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) prévu du 13 janvier au 11 février).

Les protégés du sélectionneur national Djamel Belmadi achèvent ainsi leur stage de préparation de dix jours dans la ville togolaise de Lomé durant lequel ils ont disputé deux matchs amicaux face au Togo (3-0) et au Burundi (4-0).

A l'issue de son stage à Lomé, le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, et les membres de son bureau fédéral, ont saisi cette occasion pour adresser leurs vifs remerciements à leurs homologues du Togo ainsi qu'aux autorités de ce pays pour l'accueil chaleureux envers la délégation algérienne et pour tous les moyens mis à sa disposition afin de réussir son séjour.

Logés dans le groupe D, les Algériens entament la CAN le lundi 15 janvier face à l'Angola au stade de la Paix à Bouaké (21h00), avant de défier le Burkina Faso, le samedi 20 janvier à Bouaké (15h00), puis la Mauritanie, le mardi 23 janvier toujours à Bouaké (21h00).

Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleures troisièmes se qualifient pour les 1/8es de finale de l'épreuve.

La CAF conclut plusieurs accords de diffusion TV avant le coup d'envoi à Abidjan

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé mercredi la conclusion d'accords de diffusion globale avec des détenteurs de droits de télédiffusion d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord et des Caraïbes avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2023) samedi à Abidjan en Côte d'Ivoire.

Les partenaires télévisuels mondiaux sont Sky (Royaume-Uni), BBC (Royaume-Uni), LaLiga+ (Espagne), SportItalia (Italie), Sport Digital (Allemagne et Suisse), SportTV (Portugal), Viaplay (pays nordiques) et Band TV (Brésil).

BeIN Sport, CANAL+, New World TV et environ 45 diffuseurs Free To Air ont également conclu des accords de partenariat avec la CAF, ce qui permettra à la CAN en Côte d'Ivoire d'être diffusée dans environ 180 pays.

La CAF a reçu environ 6000 demandes d'accréditation pour la CAN-2023, ce qui représente une augmentation de plus de 100% par rapport à la précédente CAN qui s'est déroulée au Cameroun en 2022.

L'augmentation significative de l'investissement financier par les détenteurs de droits de télédiffusion d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord et des Caraïbes se traduira par une augmentation substantielle de l'audience mondiale de la CAN en Côte d'Ivoire.

Les revenus de diffusion de la CAF augmenteront également de manière significative, ce qui contribuera au développement et à la croissance du football en Afrique.

36 sites retenus à Oran pour diffuser tous les matchs de la CAN (DJS)

Des écrans seront installés au niveau de toutes les maisons de jeunes, complexes sportifs de proximité et places publics d’Oran pour diffuser les rencontres de la 34e édition de la coupe d’Afrique des nations (CAN) de football, qui aura lieu en Côte d’Ivoire (13 janvier - 11 février), a-t-on appris, mercredi, auprès des organisateurs de cette initiative.

L’opération, organisée par la Direction locale de la Jeunesse et des Sports (DJS) sous le parrainage du wali d’Oran, concerne pas moins de trente six (36) sites, précise-t-on de même source, invitant les jeunes et les amateurs de la balle ronde à en profiter pour suivre tous les matchs de la messe footballistique continentale.

Vingt quatre (24) sélections, réparties sur six groupes de quatre chacun, prendront part à cette épreuve qui s’annonce "très relevée", estiment les spécialistes.

La sélection algérienne, détentrice du trophée de l’avant-dernière édition tenue en 2019 en Egypte et éliminée dès le premier tour de la précédente (2022) au Cameroun, évoluera dans le groupe D en compagnie de l’Angola, du Burkina Faso et de la Mauritanie.

Les Verts, qui rallient ce mercredi la ville de Bouaké, théâtre des rencontres de leur poule, entreront en lice dans cette compétition le 15 janvier en donnant la réplique à la sélection angolaise au stade de la Paix (20h00, heure algérienne), rappelle-t-on.