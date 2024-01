Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh a effectué, mardi, une visite de travail au laboratoire d’études maritimes (LEM) qui relève du Groupe d’Etudes d’infrastructures de contrôle et d’assistance «GEICA», où il a présidé une réunion de coordination consacrée à la présentation des activités du laboratoire et aux problématiques techniques soulevées au niveau des infrastructures portuaires, indique un communiqué du ministère. M. Rekhroukh a tenu une rencontre de coordination à laquelle ont assisté les cadres centraux du secteur, les PDG de GEICA et du LEM, les DG de la Société publique des travaux maritimes (Meditram), de l’Agence nationale de réalisation des infrastructures maritimes, ainsi que de l’Organe national de contrôle technique des travaux publics (CCTP), en sus des cadres du même laboratoire LEM.

Lors de cette réunion, le ministre a écouté un exposé sur les activités du LEM, considéré comme un leader dans le domaine de la conception d’installations et de la réalisation d’essais sur des maquettes pour garantir la durabilité des installations en milieu marin.

Il a également écouté une présentation sur des études types de projets portuaires et la conception de projets d’aménagement des routes côtières. «Les différentes problématiques techniques soulevées au niveau des installations portuaires et les solutions préventives qui sont utilisées sur fond des changements climatiques et leur impact sur les installations maritimes», ont été également évoquées, selon le communiqué. A cette occasion, M. Rekhroukh a souligné l’importance de valoriser les compétences et les acquis et d’exporter les expertises, insistant sur «l’urgence de renforcer le LEM en moyens humains et d’accorder une importance accrue à la formation et à la numérisation».