Le groupe parlementaire d’amitié «Algérie-Tchéquie» a été installé, mardi au siège de l’Assemblée populaire nationale (APN), en vue de renforcer les relations entre les deux pays, notamment au niveau parlementaire, indique un communiqué de la Chambre basse du parlement.

Présidant la cérémonie d’installation, le vice-président de l’APN, Monder Bouden a souligné l’importance de ce groupe parlementaire dans «le processus de consolidation des relations bilatérales entre l’Algérie et la Tchéquie, particulièrement au niveau parlementaire, notamment sur fond des mutations profondes survenues ces dernières années dans les relations internationales ayant ouvert la voie aux parlements pour jouer un rôle clé dans la consolidation de l’amitié entre les peuples». Il a également formé le vœu de voir ce groupe constituer «un nouveau jalon dans le renforcement de la coopération et des échanges entre les deux pays dans tous les domaines».

Pour sa part, l’ambassadeur de la République tchèque en Algérie, Jan Czerny, a évoqué «l’amitié historique» dans les relations entre les deux pays, relevant la possibilité de les «promouvoir davantage, notamment dans leurs aspects économique, culturel et touristique».

Il a également appelé, dans ce cadre, à «poursuivre le dialogue constructif entre les deux pays afin de coordonner les positions au service des intérêts communs». De son côté, la représentante du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Souhila Bourekoua, a estimé que les relations entre l’Algérie et la République tchèque sont «privilégiées et fondées sur l’amitié et le respect mutuel», rappelant que les deux pays «œuvrent à diversifier et à renforcer le cadre juridique de la coopération bilatérale, à même de booster leurs relations à un niveau supérieur, à la hauteur de leurs aspirations en vue de bâtir un partenariat de coopération plus diversifié et plus riche».

La présidence du groupe est revenue au député Abderrafik Brahmia, qui a salué la «convergence des vues des deux pays sur de nombreuses questions régionales et internationales», a souligné «l’attachement du groupe à appuyer le rapprochement entre les deux pays à travers des activités devant permettre d’apporter un plus aux efforts consentis pour le promouvoir sur divers plans».