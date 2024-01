Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, mardi à Alger, une délégation de la compagnie américaine pétrolière et gazière "ExxonMobil", conduite par son vice-président, chargé de la recherche et de la prospection, John Ardill, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette audience, qui s'est déroulée au siège du ministère, en présence du PDG de Sonatrach et de cadres du ministère, il a été procédé à l'examen des opportunités de partenariat et d'investissement et les consultations en cours entre Sonatrach et ExxonMobil, en matière de développement des hydrocarbures, notamment en amont, ajoute la même source.

A cette occasion "les deux parties se sont félicitées du niveau des relations et des consultations bilatérales visant à parvenir à la signature d'un accord dans les jours à venir".

A ce propos, M. Arkab a mis en avant "les opportunités importantes d'investissement et de partenariat offertes par le secteur de l'énergie en Algérie, à l'instar de la prospection, du développement et de l'exploitation des hydrocarbures dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui offre de nombreuses facilitations et avantages aux investisseurs".

Il a, également, rappelé "la stratégie du secteur reposant sur la relance d'importants investissements qui visent à accroître la production, la transformation et la commercialisation du pétrole et du gaz naturel, dans l'objectif de satisfaire aux besoins nationaux et renforcer les capacités d'exportation, dans le souci de réaffirmer les engagements de l'Algérie avec ses partenaires étrangers". L'occasion était pour le ministre de mettre en avant "la détermination de l'Etat à accompagner, appuyer et apporter toutes les facilitations aux partenaires étrangers, notamment la compagnie ExxonMobil, dans toutes les étapes de réalisation de ces investissements", indique le communiqué.

La rencontre a, en outre, permis de souligner "l'importance d'échanger les expertises, de transférer le savoir-faire et les nouvelles technologies et d'établir des partenariats mutuellement bénéfiques".

De son côté, M. Ardill a fait part du grand intérêt de la compagnie américaine ExxonMobil pour la définition d'importants projets palpables en Algérie, notamment dans le contexte de l'existence d'un climat d'investissement adéquat et de la confiance qui empreint ses relations avec Sonatrach".